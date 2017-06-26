太平慈光七村闢滯洪池 複製坪林森林公園

2017-06-26 19:54

〔記者陳建志／台中報導〕太平坪林地區過去每逢大雨淹水成災，市府近年分階段完成坪林排水整治，完成護岸和橋梁改建等工程，其中慈光七村滯洪池工程為治水最後一哩路，水利局已爭取到水利署補助1.8億，將由三河局闢設滯洪池，整起工程今年5月已完成發包，預計107年底完工，未來並將以坪林森林公園為範例，打造兼具蓄洪、防洪與休憩功能的新景點。

市府水利局副局長馬名謙表示，太平坪林排水過去每逢大雨溢堤成災，市府水利局從103年起，投入逾1億元經費，分5階段推動全長約2.6公里的坪林排水整治，陸續完成護岸改善和東村橋、和平橋等6座橋梁改建，減輕附近水患威脅。

馬名謙表示，為徹底解決附近水患，計畫在太平中山路1段322巷的原慈光七村基地闢設滯洪池，經水利局爭取納入流域綜合治理計畫，獲得經濟部水利署補助1.8億元，其中1.5億元向國防部有償取得慈光七村土地，工程經費3000多萬。

馬名謙表示，滯洪池工程將由水利署三河局施工，滯洪池面積約1.1公頃，計畫挖深3.6米，滯洪量約3萬2400立方公尺，預估可蓄水約27％，降低洪峰量，減少排水路負擔，將可減少27公頃淹水範圍，未來滯洪池四周將設置停車場、親水廣場等設施，並以坪林森林公園為範例進行綠美化，成為太平防洪、休憩兼具的新景點。

負責施工的水利署三河局工務課長董志剛表示，整起工程今年5月已完成發包，因工地出入的巷弄狹窄，土方運送時對附近交通衝擊大，目前已將施工交通維持計畫送審，待市府審查通過就會正式開工，預計107年底前完成滯洪池闢設，後續綠美化工程則需由市府接手。