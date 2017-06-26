曉明女中學生馮訢卉出國做志工，獲哈佛校友會書卷獎。（記者蘇孟娟攝）

2017-06-26 21:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕曉明女中學生馮訢卉樂在社會服務，除擔任學校童軍團主席，負責籌辦全校國二生露營等事務，更曾前進柬埔寨擔任志工，熱心服務及領袖特質獲哈佛大學校友會書卷獎肯定，馮訢卉說，感覺自己在做對的事，未來會持續關注公共事務，更盼能成無國界醫師，做對社會有益的事。

哈佛大學校友總會創辦校友會書卷獎已有百年以上歷史，目的在表揚除學業成績外，課外活動也展現服務態度、領袖特質的高中生，曉明女中指出，全球約有2千餘名高中生獲肯定，曉明女中馮訢卉今年也獲肯定。

校方指出，日前收到哈佛大學台灣校友會邀請推薦學生參與甄選，其中高二的馮訢卉不僅成績優異，更曾自願參加柬埔寨國際志工，協助當地弱勢學童學習，滿懷服務熱誠的她擔任曉明蘭姐童軍團主席，籌劃學校重要傳統活動的國二全體近500名學生大露營活動也有聲有色，校方推薦她，近日獲通知得獎消息。

馮訢卉指出，從國中起就常跟著學校進行弱勢關懷，包括送年菜給獨居老人等，總覺可以為社會服務是很有成就感的事，尤其前進柬埔寨的服務經驗，讓她看到當地學童即使資源不足，卻有旺盛的學習慾，反思她在台灣擁有充裕資源的生活下，應要更認真的過好每一天。

馮訢卉說，她從服務中反而受惠良多，除對生命有更多深刻體悟外，帶領50餘人童軍團隊完成500人大露營的過程，面臨諸多溝通及臨場應變的考驗，也培養出面對及解決問題的能力，均是課堂學不到的經驗。

馮訢卉說，她想要當無國界醫生，用自己的力量去做更多的事，哈佛校友畫卷獎的肯定對她的意義是讓她更篤定自己的志向，感覺距離夢想更近了。