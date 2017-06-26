賴神體驗VR 以新科技「新南向」招學生

2017-06-26 20:50

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府與台南藝術大學合作開發「安平古堡VR虛擬實境互動程式」，預計在7月的馬來西亞高等教育展上展示，透過科技與美景的結合，吸引更多海外學生來台南就讀。

台南市長賴清德今天下午在記者會上體驗VR虛擬實境，感受駕駛太空船登陸，及17世的熱蘭遮城（安平古堡）的完整樣貌。他讚不絕口，直稱物超所值！

為爭取「新南向」學生來台南就學，台南市政府開記者會宣布，台南市大學聯盟將加入教育部的僑外生企業媒合實習計畫，藉由建構媒合平台，主動協助來台南就讀的僑外生獲得企業實習機會。

另外，市府為協助台南市大學聯盟7月到馬來西亞招生，特別與台南藝術大學合作開發一個運用高科技的虛擬實境技術（VR）程式，結合熱蘭遮城古蹟影像，讓有意來台南就讀的學生，可像穿越了任意門般來到台南，親身體驗台南美景。

賴清德說，台南市大學聯盟和新南向國家的教育交流又再往前一大步，因為未來台南的大學不僅可提供僑外生大學或研究所學歷，更給予他們在台南企業實習的機會。這麼一來，不但減輕學生的經濟負擔，也可讓他們獲得一技之長，將來回到自己的國家時，也能有所發揮。另一方面，在台南企業實習的僑外生，因為熟悉台灣的產業狀況，也對台灣文化具有一定的熟悉度，因此可成為台商在新南向國家的重要企業幹部，這對於企業的後續發展，也是很大的助力。