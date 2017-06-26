不畏環境折磨 120公分小巨人獲頒「傑出研究獎」

2017-06-26 18:58

〔記者吳柏緯／台北報導〕身高僅有120公分的中央大學教授陳攸華，是本屆科技部學術研究獎得獎者中身材最矮小的。在求學過程中因為身體的不便，因此時常受到霸凌，不過父親一席「一個人的價值不是身高決定，而是對社會的貢獻」成為她伴隨她克服一切困難的座右銘。

科技部今天舉行「學術研究獎項頒獎典禮」，頒發「傑出特約研究員獎」1名、「傑出研究獎」73名與鼓勵年輕學者的「吳大猷先生紀念獎」共有40人。共有114名優秀研究人才獲獎。

科技部長陳良基表示，得獎學者要將社會責任放在心上，而且以台灣學術界的研究實力，可在世界舞台上與他國競爭，甚至在專業領域扮演領導的角色。

此外，陳良基也提到，以諾貝爾獎的經驗來看，得獎的研究成果多是得獎者在25至37歲間提出的，因此科技部應該也要扮演協助的角色。除了獎項的鼓勵外，科技部目前正在研議，針對40歲以下年輕學者提供約5年的研究計畫補助，預計年底出爐，盼讓年輕研究人員能夠無後顧之憂的投身學術研究的事件。

一出身便患有罕見疾病「先天性軟骨發育不全症」的中央大學教授陳攸華也是今年「傑出研究獎」的得主之一。由於先天身體上的不便，讓她更關注身心障礙者在學習場域中遇到的困境，因此致力研究人機互動、打造能夠包容各式差異的數位學習工具。

原本在英國任教的陳攸華坦言，回國教書本來不在人生規劃之中，不過一位身障兒母親的話，深深打動了她。

陳攸華回憶，當時應中央大學之邀返台交流，接觸了許多像她一樣的身心障礙者與家屬。有一次演講結束後，一位母親特別上前向她致意，並向她表示「你給了我們很大的希望。」

這席話讓陳攸華發現，自己的使命並非只侷限在學術，她還需要幫助更多像她一樣的孩子，因此毅然決然回到台灣。

陳攸華與研究團隊曾開發「小小人兒線上生活百科」，以活潑的多媒體載具，協助因先天疾病而有缺陷的小小人兒解決日常生活問題；此外也曾設計支持肢障者學習的電子書，解決學習上的困境。

陳攸華說，人生一定都會面對挫折與打擊，但即便跌倒了，還是要爬起來一步一步往前走，有一天能夠走到終點。