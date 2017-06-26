瑪家秘境吸引車床族 原民不滿聖地受污染揚言封路

2017-06-26 18:52

〔記者李立法／屏東報導〕通往瑪家鄉舊筏灣部落的產業道路，沿途青山綠水，宛如世外桃源，每逢假日，吸引許多車床族在路邊紮營，享受大自然的清心舒暢，卻引起當地排灣族部落居民不滿，認為山地管制區不容許紮營，加上臨近原鄉水源區，居民擔心遭受污染，揚言封路自救。

舊筏灣是排灣村的舊聚落，雖交通不便，卻因景緻優美，吸引不少遊客冒險進入，當地被視為絕美秘境的沙拉灣瀑布，溺水意外時有所聞，仍擋不住一波波尋幽訪勝的外地遊客，長期與當地排灣族居民坐息及生態環境不斷產生衝突。

排灣村長金天光表示，每到周末，大批車床族湧進舊部落佔地據水紮營，有時多達上百輛，山上不再清靜，部落的水源地被這野車床族的野炊活動及臨時廁所污染，村民認為舊部落屬於管制區，不允許紮營過夜，警方偶爾會上山勸導及驅趕，但效果不佳。

金天光說，車床族污染舊部落環境的行為已讓村民忍無可忍，經多次向地方民代、公所及警方反映後，仍不見改善，村民打算封路自救。

曾在當地紮營的陳姓屏東市民表示，前往舊筏灣的車床族是為呼吸新鮮空氣，野炊行為不多，也不會把垃圾留在山上，建議由公部門出面管理，朝生態觀光發展，做為都市上班族假日舒壓場所。

屏東縣警局保安民防科表示，舊筏灣屬於管制區，民眾不得擅自進入，對於車床族在通往舊部道路旁紮營的情形，將在實地了解後採取相關措施。