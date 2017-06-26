基中2名女學生義舉 讓學長林右昌為榮

2017-06-26 20:35

〔記者俞肇福／基隆報導〕誰說基隆人冷漠！兩位基中小女生的義舉，讓港都濕冷的雨夜，有了溫暖。

國立基隆高中音樂班王紫瑄、葉律彤兩人，今年6月14日晚上，見故障的聯結車佔據道路，駕駛老阿伯冒雨在道路上揮手求助無人相應；王、葉兩位小女生冒雨在路上協助攔車救援、還用雨傘引導後方車輛通行；基隆市長林右昌今天下午公開頒獎表揚，林右昌說，他以兩位基中學妹的表現為榮。

王紫瑄說，那天晚上9點多，她和葉律彤從學校校門口走出來，本來心情很差，看到有個阿伯站在馬路中間揮手攔車，試圖找人幫忙，她們趨前詢問才知道是路邊故障聯結車的司機；她們看到馬路很暗，阿伯一個人站在路中間，看起來很可憐又危險，她們想幫忙，阿伯卻說，「你們幫不了忙，不用」，並揮手要她們離開。

兩位基中小女生到超商買完東西，討論後，還是覺得應該幫助老阿伯，兩人走出超商就去幫忙攔車；她們站在馬路上不久，剛好有輛聯結車經過，她們追上去，追了10多公尺，對方遇紅燈停下，因為聯結車很高，兩人不斷跳躍呼叫駕駛座的司機，司機了解什麼事後，把車調頭開回來，協助老伯伯將故障車駛離，停在安全的地方等救援。

王紫瑄、葉律彤說，她們回到教室，並未對任何人提起此事，沒想到幾天後，那位調頭來協助的司機來電告知學校，請校方要表揚，兩位小女生在下雨夜攔車助人的的義行，才被校方知道。

王紫瑄、葉律彤說，那天在學校本來心情低盪，沒想到幫助老阿伯後，卻有一種莫名的開心，親身體會「助人最樂」的真諦，她們以後會去幫助更多需要幫助的人。