苗栗市設青年創業服務友善窗口 加強創業服務

2017-06-26 20:05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市公所今天召開青年創業論壇，邀請10多位創業有成年輕朋友座談，市長邱炳坤看見年青人的努力，有感於創業維艱，若單打獨鬥非常辛苦，決定整合市公所資源，在產業發展課設立苗栗市青年創業服務友善窗口，協助連結青年創業者合作，提供在地年青人更多服務。

苗栗市居民的職業別以公務人員及農民佔大多數，過去商業多半圍繞著這兩個消費群，以傳統商店為主，但近年來苗栗市多了許多不一樣的商店，吸引不少年輕的消費客群，也為苗栗市商圈注入活水。

邱炳坤指出，年青人創意無限，過去在都會區才能看得到、接觸得到的商店，現在在苗栗市也都看得到，更有許多在地青年學有所長，將學到的專業帶回苗栗，結合客家文化及藝術，營造屬於苗栗市特色商店，有些已經非常成功，如「老家咖啡」，還有背包客非常熱門的「新興旅社」等。

今天參加論壇的青年，包括獲得第12屆戰國策全國創新創業大賽及第二屆京台青年創業大賽兩項冠軍，的「蛋生奇蹟」鄭昆霖，他是苗栗養雞場第二代；也有在台積電任職利用休假日種蘋果苦瓜的劉建良；有從擺攤起家賣杏仁豆腐，現在成為苗栗高人氣店的「一涓白」的趙晉廷，還有在茶飲店加入客家元素如酸柑茶創意飲料的「菁採生活」田鈞文；四個高中同學合開的「夢想酵素」披薩店等10多位苗栗青年創業朋友，一起分享不同產業在創業上所碰到的困難。