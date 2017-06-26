不只該修手術同意書 醫界籲推專科證照、嚴查證書

2017-06-26 18:59

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部擬修正「手術同意書及麻醉同意書格式」，要求醫師須註明部定專科，對此，台灣美容外科醫學會理事長曹賜斌、常務理事蔡豐州今日發布聲明指出，衛福部應該進一步要求「醫師從事相關專科手術需取得專科證照方可執業」，並「嚴格稽查專科醫師證書認證」，以保障民眾醫療品質與安全。

曹賜斌表示，國內「專科醫師」執照取得過程非常漫長，以「整形外科專科醫師」為例，必須先完成7年醫學系的基礎訓練，再接受長達6年的住院醫師訓練，此包括前3年一般外科訓練、後3年整形重建手術訓練，涵蓋顱顏手術、燒傷、顯微手術、手部手術、乳房手術、美容手術，同時得經過一般外科與整形外科2次專科醫師考試，發表過相關學術論文，才能獲得衛福部核發的整形外科部定專科醫師證書。

不過，因為現行法規並未限定醫師執業範圍，因此出現像是「非整形外科專科訓練出身的醫師，從事整形外科或成為醫療美容院所的醫師」等情況，曹賜斌認為，由非整形外科專科訓練出身醫師從事醫美手術，非常不妥，日前發生替代役男整形猝死憾事，動刀的就是耳鼻喉專科醫師。

蔡豐州則說，日前曾有患者向他詢問有無「微整形專科證書」認證，後來發現所謂的「微整形專科證書」是由「台灣微整形美容醫學會」自行製發，並非衛福部核發認證，強調目前衛福部核定部定專科證書僅23個專科，但民間卻發生自行設立醫學會、自行製發「專科醫師證書」等怪異現象，民眾沒有辨識的能力，當前卻無法可管。

曹賜斌、蔡豐州均認為，衛福部要求醫師須註明部定專科，對於保障民眾醫療安全當然是美事一樁，但應該更進一步要求「醫師從事非相關專科手術需通過該專科訓練方可執業」，並宣導民眾須確認該醫師專科證書是否為衛福部核發，才能真正保證民眾醫療安全。