醫病》甜度高≠血糖高 糖尿病患也能健康吃水果

2017-06-26 17:39

〔記者林惠琴／台北報導〕中華民國糖尿病衛教學會今年6月利用網路問卷的方式，調查大眾對水果甜度與血糖高低認知，共計219份樣本，結果發現，約6成民眾是用含糖量、甜度來判斷水果的升糖影響，並且超過7成的糖尿病友會以甜度作為評估水果影響血糖的依據，但水果甜度高低不等於影響血糖高低，呼籲打破迷思！

中華民國糖尿病衛教學會理事長、鹿港基督教醫院院長杜思德表示，此次調查也發現，7成受訪者每日水果攝取量不滿兩份，低於衛福部建議，糖尿病友每日水果攝取不滿一份的比例更高達8成，平日飲食不敢吃太甜的水果，水果選擇單調且重複性高。

杜思德指出，許多糖尿病友害怕吃甜而導致水果攝取不足，反而缺乏天然多元營養素來源，認為對於升糖指數（GI）應該要有正確的認知，以黃色奇異果為例，口味偏甜，但GI也只有38，並未高於口味偏酸的綠色奇異果」。

此次調查發現，超過5成受訪者認為芭樂、番茄、綠色奇異果等甜度較低的水果，屬於低GI，杜思德補充，黃色奇異果、蘋果、櫻桃、葡萄柚、藍莓、柳橙等，也均為低GI的水果，另葡萄、木瓜、草莓、香蕉、芒果、鳳梨、桃子、西洋梨為中GI，西瓜則為高GI。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅提醒，水果中的天然營養素，例如維他命C，較難從蔬菜中攝取，建議可選擇低GI水果，取代餐點中的部分澱粉，就能減緩餐後血糖升高的幅度，以及餐後兩小時的血糖反應。