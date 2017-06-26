關鍵8微克 中市府籲改善空污全民動起來

2017-06-26 19:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市PM2.5年均濃度從103年的27微克／立方米，降至105年22.8微克／立方米，距離國家空氣品質標準15微克／立方米，剩下「關鍵8微克」。台中市長林佳龍今天表示，台中全國首創法規加嚴及獎勵補助雙軌並行的「台中市鍋爐空氣汙染物排放標準」已啟動，改善完成後預估可削減PM2.5約62.6公噸，加上各項防治措施持續推行，希望政府、企業、市民共同努力，完成最後一哩路。

環保局長白智榮今天在市政會議針對「空污防制作為－關鍵8微克，全民動起來」進行報告，他指出，台中市104年即啟動PM2.5減量策略，成立空污減量工作小組，確立80幾項空污染管制作為，其中10幾項更是全國首創。在市府努力下，台中空氣品質逐年改善，根據環保署空品測站監測資料，台中市PM2.5年均濃度已從103年27微克／立方米，降至105年22.8微克／立方米，但距離達到109年15微克／立方米的國家空氣品質標準，還有8微克的距離，需要市民、企業及市府各局處共同努力，從源頭減量來達成目標。

林佳龍表示，PM2.5對人體危害很大，而台中約4成是境外污染源，空品挑戰成為跨縣市、跨國家的廣域議題。他也請新聞局將台中市的防制作為製成「懶人包」、貼圖及影片，加強宣導市府對於空污防制的積極作為，讓政府、企業與人民凝結共識。

此外，林佳龍指出，「台中市鍋爐空氣汙染物排放標準」6月20日正式上路，市府優先將蒸氣量每小時2噸以上的鍋爐列為加嚴標準管制對象，請環保局、經發局加強宣導業者加緊腳步，把握緩衝彈性期，提出汰換補助申請。

林佳龍也請相關局處積極與經濟部溝通，促成台中電廠比照林口電廠更新設備，改善污染排放量，並儘速完成台中港區居民等健康風險評估及環境污染調查。另外，林佳龍表示，監測與防制空污有賴中央與地方共同合作，市府已向中央提出「環境品質感測點布設物聯網建置計畫」，並爭取納入前瞻計畫的數位建設。