阮綜合與嘉藥簽署合作協議書 啟動早鳥獎勵爭取優秀人才

2017-06-26 19:09

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄阮綜合醫院今與嘉南藥理大學簽訂合作協議書，加強雙方教學研究及實習就業合作，阮綜合醫院院長柯成國也表示，該院藥師有超過1/3是嘉藥畢業校友，希望啟動早鳥獎勵計畫，爭取優秀專業人才到阮綜合服務。

簽約儀式今在阮綜合醫院大禮堂舉行，阮綜合由董事長阮仲洲、院長柯成國帶領副院長阮仲炯、教學部主任陳昱甫及藥劑科主任洪靜如等人與會，嘉南藥理大學由校長陳銘田率主秘萬孟瑋、學務長陳佳慧、藥理學院長李冠漢等主管出席。

雙方初步合作事項包括，共同推動藥事人才培育及就業相關教學獎助，合辦學術研討會或講座，加強醫療保健技術的學術資訊交流等，其中教學獎助部分，阮綜合每年提供嘉藥3名學生每人14萬元的獎學金，另獎助30萬元推動產學合作計畫，鼓勵師生進修研習與舉辦藥學教育相關活動。

柯成國說，嘉藥學生訓練嚴謹，素質與專業度高，在醫藥界口碑甚佳，該醫院聘用藥師中，有超過1/3藥師是該系畢業校友，希望與嘉藥藥學系學生簽訂服務契約，提早預訂人才，盼學生畢業後可到阮綜合服務。

陳銘田也說，嘉藥以藥學起家，創校已51年，對培植優良藥師、致力改革藥學教育不遺餘力，先後與12家醫院及連鎖藥局結盟，並獲每年提供24位學生，近380萬元的獎學金贊助，這次與阮綜合簽約，希望爭取嘉藥畢業優秀藥師到阮綜合工作，並提前預訂儲備人才，讓醫院服務更臻完善。