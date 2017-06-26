工安意外4死停工 燿華2年前也曾開罰

2017-06-26 17:19

〔記者吳柏緯／台北報導〕製作印刷電路板的燿華電子宜蘭廠，今天上午傳出工安意外，5名負責清洗廢水池的員工硫化氫中毒，造成4死1傷。勞動部職安署稍早已勒令該廠區廢水清理作業及場所停工。

職安署說明，硫化氫沼氣大多存在廢水池的底泥中，一旦受到擾動就會釋放出來，瞬間讓環境中的濃度提高，因此員工剛進去清洗時濃度不高，但開始作業後，就逐漸置身在危險的環境。

職安署說，硫化氫雖然有惡臭，但是濃度過高反而會變無味，因此若高濃度硫化氫外洩較難察覺。一般而言，安全的工作環境，硫化氫的濃度應該要在10ppm以下，但根據調查顯示，發生工安意外的燿華廢水場中，濃度超過150ppm。

針對這次工安意外，職安署說明，並不是一次5人同時昏倒，而是其中一名員工進去清洗後昏倒，其他4人陸續進去救援，才造成今天的悲劇。職安署進一步說明，燿華的廢水槽中並未設置濃度感測器，因此讓現場工作人員疏忽危險，而且現場也沒有設置救援工具或排風設施，更讓員工置身於高風險之中。

燿華宜蘭廠發生工安意外後，職安署立刻進場調查，並勒令該廠區工安意外事故地點廢水清理作業及其場所停工。職安署說，待找出工安意外原因、改善，並提出申請復工計畫書，由職安署審核通過後才能復工。

事實上這並非燿華第一次因工安問題被開罰與停工，職安署指出，燿華在2年前曾因為「化學槽的內容物與紀錄不符」被開罰6萬元並勒令停工。