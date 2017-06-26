網界博覽會 彰縣國中小金光閃閃 海內外表現驚人

信義國中小得到國際網博會白金獎。（記者張聰秋攝）

2017-06-26 17:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣國中小學在今年國際學校網界博覽會和台灣學校網界博覽會，表現一鳴驚人，國際學校網界博覽會勇奪23座獎項，台灣網博一舉奪下44座獎項，獲獎數堪稱全國雙冠王。

今天，副縣長林明裕在彰化演藝廳頒獎表揚得獎師生，獲獎的光環照耀杏壇，讓世界看到彰化網路資訊教育向下扎根的成果。

雙冠王得來不易，在國際網博賽中23座獎項囊括8座白金獎，全國賽中44座獎項囊括8座金獎等獎項，獎項「金光閃閃」。

林明裕表示，彰化縣在全國暨國際學校網界博覽會一如以往，拿到非常優異的成績，小朋友非常認真，對於地方人物、產業及文化藝術等，透過深度的訪談，在製作網頁的時候，用充分的圖文記錄及呈現成果，得到非常好的成績，全國獎和國際獎項都突破以往的表現，期望彰化縣的孩子在資訊教育和人文整合方面，不斷向上提升。

其中，獲得國際賽白金獎的信義國中小，在校長曹建文等師長帶隊下接受表揚，獲獎作品「半線尋龍跡－穿越時空遇見龍」，龍是中國傳說中至高無上的神獸，也是中華文化中最具代表性的象徵，相傳龍還有9個兒子，各有所長，故事流傳反映在中華文化之中，其中又以廟宇建築裝飾最為常見，信義國中小的同學透過實地踏查尋找龍跡，帶領人們揭開其神秘的面紗。

因身體不適住院而向醫院請假抱病到場領獎的信義國中小學生謝承志說，龍是傳說中的神獸，網路找資料向專家求助解答，花費很多時間和精神。學生王毓琪表示，參加這個專題研究才發現，原來龍的種類多，各代表不同意涵。學生高瑞鴻說，他覺得較特別的是「螭吻（音：癡穩）」，這是常見在廟宇屋頂的龍，有避火災的功用，外形是龍頭魚尾。

其他7項國際賽白金獎分別是，鹿港國中「街頭亮點─魔幻藝術師黃大晏」、靜修國小「員林百果山布袋戲王國推手—吳清發」、和仁國小「地板滾球小精靈─滾變生命與活力的方向球」、田中高中「足下圓舞曲—襪仔王國襪仔王」、文興高中「來田尾聽花草樹對話」、芳苑高中「喲ㄏㄡ─芳苑」、彰興國中「張燈結綵薪火相傳─大師吳敦厚。