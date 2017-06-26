他畢業前暗戀 10年後透過時空膠囊「美夢成真」

2017-06-26 19:06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區王公國小第5屆畢業師生寫下心情，相約10年後再度聚首開啟時空膠囊。1名男學生暗戀女同學多年，這次返校居然圓了「在一起」的夢，活動也連結了師生情緣。

王公國小第5屆畢業生有204人，畢業前夕將留給自己的短信封存在一只陶甕內，相約10年後一起開啟。23日開甕當天，大多學生在工作、上學或服役，有當時校長、導師及35名同學返校見證，但大家見面時情緒激動又興奮。

當時的校長柯淵福已退休，現任教育局榮譽督學，他說：「當年的孩子就像歷經10年歲月的甕一樣，外觀雖然已經改變，但內涵更有深意了。」現任校長顏銘志表示，透過回顧和展望，能帶來更多的啟發。

10年前畢業班導師龔柔君、吳政庭、王儷玲、朱建銘都是活動推手，他們說，透過這10年的約定，希望讓學生體會把握當下的重要，畢業了這麼久還能重聚，師生共同驗體了生命中奇妙的一頁。

校友林羿宏表示，看到小時候寫下的文字，重拾了兒時的美好回憶；陳欣亞說，雖然同學們都長大了，但聚在一起的時候，時光彷彿倒流10年，大家還是跟小學時一樣的可愛和純真。」

其中有名男同學當時願望就是和單戀女同學「在一起」，沒想到活動當天2人不經意被安排「坐在一起」，事後他偷偷向老師告知透過時空膠囊「美夢成真」，但還是不敢跟她表白。

教務主任侯進昇表示，王公國小今年的畢業生，也在陶甕中封存了給自己的信，相約10年後開啟。