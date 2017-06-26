紀氏源豐老董過世 么子低調現身告別式

紀竹林月初過世，26日舉辦公祭。（記者何宗翰攝）

2017-06-26 18:49

〔記者何宗翰／龍井報導〕紀氏源豐董事長紀竹林以源豐碾米廠起家，集團旗下有汽車旅館、物流事業等，資產上百億。紀竹林6月6日因病過世，享壽85歲，26日下午舉行公祭，過去多次傳出欠債被追討的么子紀安家（現已改名紀向謙），也低調現身告別式會場，不過並未參加送葬隊伍，現場也沒有出現疑似討債人士。

地方人士指出，紀竹林育有3子，長子紀水樹為大房所生、次子紀安禧和么子紀向謙為二房所生，另有一房所生的四名女兒，紀竹林中風已經5年，6年前就已經分產，估計財產應在200億元以上。

紀氏家族43年在台中市龍井以源豐碾米廠起家，65年成為白米外銷加工廠，90年成立紀氏源豐企業股份有限公司，以「上品米」為品牌，又因投資眼光精準，成為台中市七期的早期地主，並經營蘭夏、沐夏、沐蘭、竹林雅致、悅豪、沐夏墾丁會館等汽車旅館，成為台中摩鐵業的開拓先驅。

目前集團中稻米事業由長子紀水樹經營，並拓展版圖於雜糧及肥料事業，次子紀安禧經營集團旅館事業，么子紀向謙則專精設計及飯店管理，集團旗下還有大源交通及太源交通股份有限公司的物流事業。

由於家業龐大，長子紀水樹曾在86年、99年2度被綁架勒贖，付出鉅額贖款才獲釋；么子紀向謙前年曾因賭博欠下數十餘億元鉅款，引來黑衣人在紀氏源豐公司前站崗，傳出家人賣了七期的一塊土地還債，去年11月集團旗下3家摩鐵被砸店，也傳出是紀向謙又再欠下鉅款，還一度躲到國外避風頭。

知情人士指出，去年底就有聽說紀向謙從加拿大回來，開始有在市區出現，應該是債務已經處理差不多了，但這次喪事家屬仍相當低調，對外都說沒有回來，今天紀向謙也僅現身告別式會場，送葬到紀氏家族墓園的隊伍中並未見到他。烏日警方因應前副總統吳敦義特勤，部署大批警力，但並未傳出有人要討債鬧事的情資。

紀竹林為人一言九鼎，答應別人的事一定會做到，對家人相當慈愛，告別式上播放生平影片時，不少親友都忍不住落淚，公祭時吳敦義、立委王金平、前立委顏清標等地方人士都到場致意，棺木並覆蓋國民黨黨旗及扶輪社旗，場面哀戚隆重，送葬隊伍前導有儀隊吹奏、法師誦經，還有白獅、青龍在一旁引導，隊伍將近一公里長。