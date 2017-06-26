觀塘接收站環差會議 環評委員：中油報告造假

環評委員劉靜榆，親自解釋觀塘工業港藻礁的獨特性。（記者陳炳宏攝）

2017-06-26 17:20

〔記者陳炳宏／台北報導〕環保署今天上午召開「桃園市觀塘工業區專用港第三天然氣接收站環差」專案小組會議，其中接收站破壞藻礁生態棲地成為會議焦點，包括中研院研究員陳昭倫，與環評委員劉靜榆，皆針對開發單位中油公司對一級保育類類物種「 柴山多杯孔珊瑚」的生態保育規劃提出質疑，最後專案小組結論，要求中油需針對藻礁生態現地調查、影響評估與保育因應對策，在9月30日前提出補件再審。

會議中，農委會林務局代表表示，根據野生動物保育法，若濫採保育物種，情節重大者，將面臨最高五年有期徒刑，中油報告則指出，台灣多處都有藻礁，不只是觀塘工業區，包括淡水、石門、三芝、桃園觀音、新屋、恆春等地都有，並非桃園觀塘工業區獨有。

陳昭倫則以本身研究藻類三十年經驗反駁說，觀塘藻礁的構成礁體成份中，藻類佔九十％以上，這是全世界獨一無二的生態環境，其他都是珊瑚礁過半的結構。

陳昭倫也指出，藻礁生長最繁盛時間是集中在冬季，但中油取樣卻在五月、九月，並非藻礁生長主要時間；甚至中油提出移地保育與復育作法，在台灣根本沒有成功的案例，如何移地，只能等死。

一位觀音區在地居民發言表示，過去因為高銀化工工業污染，已經讓觀音地區變得沒落，所以非常歡迎中油來建設開發，但也一定要把環保做好，其他沒什麼好反對。

劉靜榆指出，開發單位報告中指稱，觀塘工業區G1區沒有礁體，自己在環差會議前一天，才到G1區現場場勘，拍攝的影片與照片證明，中油報告造假。

劉靜榆也質疑，工業港規劃凸堤，會造成北側白玉海岸與南側觀音藻礁區遭沙掩埋，中油所提方案是定期抽砂，但是藻礁是多孔性生物棲息地，即使抽砂，孔隙還是塞滿沙子，動、植物都無法生長。

其他環評委員也指出，過去中油因為監督不周，發生接收站小山貓輾過藻礁事件，過去編列預算保護藻礁，但成果呢？生態保育不僅是要良善規劃，更需要嚴密監督。

主婦聯盟李碧恬指出，如果因見天然氣接收站破壞世界級的資產「柴山多杯孔珊瑚」的棲地，那將是國際醜聞。（記者陳炳宏攝）

瀕臨絕種的保育類柴山多杯孔珊瑚（桃園在地聯盟提供）

瀕臨絕種的保育類柴山多杯孔珊瑚（桃園在地聯盟提供）