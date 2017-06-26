后里長青學苑預算刪了沒？中市府釐清致歉

議事因故中斷，市長林佳龍（右）連忙與議長林士昌（左）溝通。（記者黃鐘山攝）

2017-06-26 18:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕后里長青學苑預算刪了沒？由於朝野對於事實的認定各有看法，連日一再引起府會爭議。藍營議員今天在議會再嗆，市府沒編列舊后里國中修繕預算，要求道歉；社會局長呂建德說，一時混淆將錯誤資訊提供給市長，也使議員困擾，公開表達歉意。

國民黨市議員陳本添日前在議會總質詢，希望擴大后里長青學苑空間，建議補強舊后里國中建物，作為擴充長青學苑空間使用；市長林佳龍答詢指出，預算有編沒有過，被議會刪了。藍營經查並未刪該預算，連日緊咬市府荒謬應對。

陳本添今天再問到底編預算了沒？國民黨議員不接受呂建德、林佳龍說明，要求當場播放總質詢錄影帶，並輪番砲轟說，陳本添問的是舊后里國中修繕、資本門預算，市府講的是長青學苑經常門預算，要求向國民黨團道歉，議長林士昌也說應該道歉。

民進黨議員何敏誠挺身為市府辯護，林士昌擔心「節外生枝」，裁示休息十分鐘。林佳龍、呂建德連忙走上主席台，與林士昌、議會祕書長張世禎交換意見；由於雙方對於事實的認定各有看法，林士昌隨即召集國民黨議員李中、楊正中及林佳龍、呂建德協調，並達成共識。

呂建德在重新開會後指出，陳本添提到長青學苑修繕工程預算時，社會局誤以為是擴大辦理長青學苑且被刪除的1200萬元預算，並將此錯誤資訊提供給市長，造成大會與議員的困擾，公開表示道歉；林佳龍則肯定呂局長的道歉，也強調兩件事情當時確實遭混為一談，應該要釐清。

林佳龍表示，后里國中舊校舍由於涉及建物安全考量，目前要拆或要留的意見不一；若留，是否作為長青學苑使用也僅是選項之一。目前他已動用第2預備金600萬元，各項行政程序仍在進行中，未來將彙整各方意見再編列相關預算。