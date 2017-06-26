國小伴讀犬惹人愛 主任：浪浪最佳典範

每到下課就有許多學生來找旺旺。（記者邱灝唐攝）

2017-06-26 17:01

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市開元國小有一隻伴讀犬旺旺，平時與小朋友互動玩耍，收服許多孩子的心，是「浪浪找工作」的最佳典範。溫馴個性也受到大家寵愛，每天都是第一個吃午餐，到職3個月就胖了7公斤；學務主任吳學明說，如果有肉燥等比較重鹹的東西，廚媽還會幫牠過水。

「旺旺在哪裡？」吳學明說這是許多學生進辦公室第一句話，「反而不是老師好。」。旺旺在今年3月經由台南市動保處的工作犬計畫到開元國小擔任校園陪伴犬，溫馴又親人的個性立刻贏得學生們的喜愛，平時主要的任務除了陪小朋友上課或玩耍之外，也成為孩子上學的誘因；吳學明表示，有些特教班的孩子害怕上學，但會為了旺旺來學校，家裡不能養狗的學生也把牠當作自家寵物。

旺旺不僅收服小朋友們的心，連在學校廚房的阿姨都很疼牠。吳學明笑著說，旺旺每到中午11點半就會去排隊，等著吃午餐，才來3個月就胖了7公斤，而且肉燥等太鹹的東西還會幫忙過水，不過牠被餵到有點「吃重鹹」，太清淡的都不愛吃。

小朋友們一到下課時間就走進學務處與旺旺玩耍，摸摸肚子拍拍頭；旺旺也躺在地板上「任人處置」。正是這樣的個性被相中擔任伴讀犬，吳學明表示，就算抓牠的尾巴也不會有太大的反應，不過還是有請獸醫師到校向小朋友說明要尊重旺旺，哪些動作不能做。

台南市動保處2011年為了達到零安樂死，推出工作犬計畫，除了伴讀犬，還有波麗士犬、守衛犬與長照陪伴犬等職位，讓毛小孩能走出狗籠，也減輕收容所的負擔，希望這些浪浪接受過專業訓練後能發揮所長，成為人類最忠心的夥伴。

學校全體師生投票取名字。（記者邱灝唐翻攝）