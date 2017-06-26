拉布條抗議 五溝村民拒當鴨鄰居

村民在東港溪佳平橋畔拉起布條，堅拒養鴨場進駐。（記者邱芷柔攝）

2017-06-26 17:11

〔記者邱芷柔／屏東報導〕有養禽業者計畫在五溝村內申請設置養鴨場，引起五溝、赤山、佳和等地村民群起抗議，擔憂禽場帶來禽流感、空氣、排水等污染問題，今天30多位村民在東港溪佳平橋畔拉起布條，堅拒養鴨場進駐。

五溝村村長李月秋說，五溝村以生態保育著稱，但現在夏天吹南風時，就會聞到村內養雞場的雞糞味，村民深受其害，尤其現在又有人要到村內養鴨子，五溝村座落在大武山下，依傍著東港溪與其支流佳平溪，原本好山好水好空氣的地方，再不抗議這個地方就住不下去了！

村民劉敏華說，雖然縣府對新置畜牧場有相關規範，包括像是畜牧場應距離商店、廠房、機關機構、學校及非自有住宅等周界300公尺範圍以上，但禽場對村民造成的污染與影響，不是按照規範走就能避免，禽場的臭味、粉塵、細毛等都會附著在農作物上，沒有人會喜歡當鴨場鄰居。

萬巒鄉公所證實有業者領表，但目前尚未接到申請，公所也表示將與民眾共同嚴格把關新設禽場；在場抗議村民也表示，這次拉布條抗議的目地，就是希望養禽業者了解他們的心聲，如果業者堅持破壞五溝環境，他們不排除擴大抗議，為自己爭取乾淨的居住環境。

縣府農業處副處長鄭永裕指出，屏東是國內雞、鴨禽類重要產地，產量佔前3名，傳統簡易的開放式禽場目前在屏東約有1000多場，縣府採輔導與裁罰併行，降低疫情與污染風險，而新設禽場目前以企業化經營居多，多為密閉水簾式禽舍，能有效減少臭味等污染，縣府也會與環保單位聯手，嚴格審查新設禽場。