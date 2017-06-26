防救災APP 中央大學、桃園消防局合作開發

中央大學教務長陳志臣（右）、桃園市消防局長胡英達，代表簽署合作備忘錄。（記者鄭淑婷攝）

2017-06-26 17:47

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中央大學承接教育部「提升校園行動應用服務研發及內容設計人才培育計畫」，開設智慧型防災行動應用技術專題、行動英語教學及社會設計與混合實境工作坊三大課程，由於防災需要實務上的知識，因此與消防局簽署合作備忘錄（MOU），將學生在開發上的創意與消防實務結合，合力培育4G行動應用服務人才與防救災APP。

MOU由中央大學教務長陳志臣、消防局長胡英達代表簽署，為期1年，陳志臣表示，學生在開發新的東西上有創意，比較缺乏的是第一線的實務經驗，與消防局簽署MOU後，消防人員的經驗、知識可以進來，開發的APP或資訊系統會更加務實。

胡英達表示，中大在各項災害研究領域貢獻卓著，是台灣災害研究的領頭羊，消防工作也需要學界的輔助，協助解決防救災各項盲點，像是桃園消防局開發的防救災APP，也不藏私與其他縣市分享經驗，提升救災效能。

中大表示，簽署MOU只是官、學合作的第一步，日後將會統合雙方資源，由防救災領域實務經驗豐富的消防局專家擔任授課就詩集APP研發顧問，並提供學生到消防局災害應變中心實習的機會，修習專題課程的學生，將致力開發一支防救災APP應用程式。

中大土木系所學生現場展示初步研發的防救災APP，以「霾害」為主題結合慢跑活動，讓民助可透過手機瞭解運動時的環境狀況。