將參加世界洋服賽 林佳龍授旗菲柏雅服裝

2017-06-26 16:40

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市菲柏雅服裝今年以禮服「綻放玫瑰」得到「全國洋服裁剪－女裝創意組」金牌，將代表台灣參加第37屆世界洋服同業聯盟大會競賽。台中市長林佳龍今天授旗，期望代表團為台灣爭取榮耀。

菲柏雅服裝負責人、台中市直轄市縫紉商業同業公會理事長商淑華表示，「綻放玫瑰」利用紗、緞及印花布等6層歐洲進口布料一針一線縫製，以精緻的工法剪縫玫瑰花瓣彎度及線條，表現玫瑰的嬌豔，由於花瓣的圓弧度不易拿捏，共花費300多個小時才完成。

第37屆世界洋服同業聯盟大會競賽今年8月將在台灣舉行，商淑華將代表台灣參賽，與來自全球30個國家的服裝設計師同台較勁。商淑華今天帶著模特兒到市府接受林佳龍授旗，同時展現「綻放玫瑰」及另一套禮服「穿越古今」。

林佳龍的父親是裁縫師，他對裁縫有特殊的情感，也關心台中市縫紉產業的情況。商淑華表示，紡織過去在中部有很好的發揮，夏姿等知名品牌都在台中發跡，縫紉公會正推動洋服商號星級評鑑，期望市府提供協助，讓這項傳統產業在台中未來更蓬勃發展。

林佳龍說，台中定位為「創意城市、生活首都」，近年舉辦巧聖先師文化季聚焦在傳統工藝類，而在設計產業方面也可透過活動推廣。另外，經濟部主辦的台灣設計展明年在台中舉辦，他將請經發局盤點台中設計強項，有計畫地呈現。