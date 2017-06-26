彰化暑期19項營隊300元有找 身障免費

文化局19項暑假營隊，學習內容從創作、娛樂、認識古蹟到地方戲曲、布袋戲都有。（記者張聰秋攝）

2017-06-26 16:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕1年1度的「文化起藝樂逍遙．健康快樂Fun暑假」活動，彰化縣文化局今年共開出19項營隊、1290個名額，將分35梯次舉行，後天（28日）開放網路報名，每項營隊收費從50元到300元不等，身障者與其陪同一人免費，可上網報名或電洽文化局（04）7250057轉1861王先生。

今年營隊涵跨藝術創作、認識古蹟、自然探索、農漁體驗、兒童戲劇、歌仔戲、布袋戲、南管音樂學習等等，動靜態都有。

營隊收費不一，內容豐富多元，包括田中窯創意陶藝營、桔時嚐鮮農場體驗營、乳牛生態體驗營、暑假迷「鹿」（路）尋寶Go、文化薪傳人間有艾文學營、海海人生魚夫體驗營、海牛農村體驗營、糖廠文化暨東螺溪賞蝶、藝動紓活─皮革創作營、福寶生態暨海洋文化體驗營、大自然生態探索營、水耕蔬菜體驗營、藝想天空-版畫創作營、清水岩古蹟生態體驗營、抓馬學戲法-萍蓬草兒童戲劇營、2017扮大戲‧歌仔情研習營、2017我會演‧布袋戲體驗營、2017南管音樂快樂頌。

活動自6月28日上午10時起，開始受理網路報名，相關活動資訊可至彰化文化局服務台索取藝文快訊，或至彰化縣文化局網站（）查詢，活動報名網址。