繼釋迦、蘋果...後 西瓜鳳梨霸氣上市

相較之下，西瓜鳳梨（右）就比其他品種的體積大很多。（記者吳俊鋒攝）

2017-06-26 16:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕鳳梨的品種多樣，結合水果來命名的，早期有釋迦鳳梨、蘋果鳳梨、甘蔗鳳梨，體型碩大的西瓜鳳梨，則是近年來的新寵，被封為旺萊界的巨無霸，而從冠芽葉背的特徵，又俗稱「白節仔」，正值採收、上市，頗受矚目。

台南市關廟區農會果樹產銷第七班書記林秋茂提到，目前17號的金鑽鳳梨進入尾聲，炎夏之際，21號的黃金鳳梨緊接著採收，白節仔也在此時上市，常讓民眾搞混，其實在體型上，真的差很大。

林秋茂說，市面上最常見的金鑽，果重平均約3台斤，白節仔可採收到6、7台斤，甚至10台斤以上的都有，體積龐大，也因此命名時與西瓜連結在一起。

而釋迦鳳梨為台農4號、蘋果鳳梨為6號、甘蔗鳳梨為13號，又叫「冬蜜」等，都早已正式命名、上市，西瓜鳳梨相對來說，屬於比較新的品種，有的因其體型可觀，稱之帝王鳳梨，聽起來很霸氣。

嘉義農業試驗分所表示，釋迦鳳梨、蘋果鳳梨、甘蔗鳳梨等品種，都因肉質特性有相關而取名，但西瓜鳳梨則純粹著眼於外型，與前3者並不相同。

台南區農業改良場則指出，西瓜鳳梨是一種地方品系，最特大的辨識特點，在於冠芽葉背有白色的斑馬紋，6、7月份採收，適逢高溫、雨季，卻又少病蟲害，栽種、管理上不會太困難。