為愛而生南投棒球場啟用 郭董夫婦是否出席仍是謎

南投縣立棒球場是縣內首座符合國際標準的棒球場，將於29日落成啟用。（記者謝介裕攝）

2017-06-26 17:16

〔記者謝介裕／南投報導〕被視為鴻海董事長郭台銘、曾馨瑩賢伉儷，另類「愛」的結晶的南投縣立棒球場興建工程，歷經約1年半施工，於日前完工後，將在29日舉辦落成揭牌儀式後正式啟用，郭台銘夫婦是否到場？成為各界關注的焦點，惟鴻海永齡基金會則賣關子表示，一定會有人出席，至於人選是誰？連縣府也不知情，且讓大家拭目以待。

據鴻海集團人員透露，郭台銘有一次陪同妻子返回南投市中興新村娘家時，曾馨瑩充當嚮導，帶其老公穿梭大街小巷分享求學時期的生活環境，一路輾轉來到其母校中興國中時，郭台銘赫見棒球隊學生住在鐵皮屋，深感不捨，基於愛屋及烏與回饋地方的心情，遂決定捐款5000萬元，讓缺乏經費的南投縣立棒球場得以興建，如今完工誕生，難怪外界會以郭董夫婦倆另類「愛」的結晶視之。

該棒球場位於南投市貓羅溪畔921紀念公園旁，占地約4公頃，104年7月發包，工程總經費為6300多萬元，除郭台銘捐贈的5000萬元，其餘由縣府自籌，也是縣內首座符合國際標準的棒球場。

縣府教育處體健科長蔡振發指出，全縣目前從國小、國中至高中，總共有13所學校成立棒球隊，該球場啟用後，將可提供更好的培訓環境，此次啟用儀式也特別安排「『銘』誌感恩」等節目，因此包括教練、隊員在內，也都希望郭董夫婦能撥空出席該棒球場啟用儀式，親自接受大家向其表達感謝的心意與機會。

不過，蔡振發說，縣府與捐款單位鴻海永齡基金會再三聯繫，該基金只允諾29日棒球場啟用當天一定會有人出席，並未說明人選，換言之，郭台銘夫婦是否與會的答案，恐怕當天才能揭曉！