暑假活動一籮筐！ 昆蟲季及逍遙音樂町將登場

今年東勢逍遙音樂町活動將於7月8日在東勢國小舉行。（東勢區公所提供）

2017-06-26 15:56

〔記者歐素美／台中報導〕暑假活動一籮筐！東勢林場昆蟲季及東勢公所逍遙音樂町紛登場。東勢林場將於7、8月推出「2017東勢林場森林好好玩豐趣營」系列活動，包括森林豐趣營闖關遊戲，2日遊的昆蟲生態之旅及週六的親子露營活動等；東勢區公所將於7月8日晚上6點半至9點在東勢國小舉辦「2017臺中市逍遙音樂町-搖滾東客」活動，邀請客家歌手黃連煜等演出。

東勢林管處配合昆蟲季到來，7、8月憑門票即可換取「森林豐趣營闖關地圖」一張，完成闖關蓋章即可兌換精美小禮物，每天晚上7點到8點並有夜間昆蟲生態導覽，假日則有趣味遊戲及定時導覽解說、街頭藝人表演等，活動精彩多元。

此外，東勢林場並推出兩天一夜的「昆蟲生態之旅」，活動全程皆有解說員帶領，是暑假期間親子活動、渡假納涼的最佳去處；周六的親子露營活動則兩人或四人皆可成行，是暑假期間親子的另類度假選擇。

東勢區公所則將於7月8日晚上6點半，在東勢國小舉辦「2017臺中市逍遙音樂町-搖滾東客」活動。除邀請在地的東勢國小弦樂團、新盛國小木棉道長笛樂團、山城石府ZAX音樂聯盟等團體熱情演出，另有臺中市街頭藝人-江欣穎、金曲獎最佳專輯製作人、最佳客語演唱人獎項得獎歌手劉劭希及榮獲「臺灣音樂最佳百張專輯」的創作歌手黃連煜等精采表演。

東勢區長徐佩玲表示，當天活動現場將配合舉辦免費癌症篩檢等活動，並有清涼冰品提供民眾免費品嚐，歡迎民眾一起來搖滾。