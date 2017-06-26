台南購物節11月登場 下月起招商說明會

台南購物節11月登場，下月辦理招商說明會，今年結合大4G時代知名網路購物平台，讓台南商圈店家商品主動出擊，全台灣的消費者都能輕鬆購物。（記者王涵平攝）

2017-06-26 16:02

〔記者王涵平／新營報導〕台南購物節11月登場，下月辦理招商說明會，今年結合大4G時代知名網路購物平台，讓台南商圈店家商品主動出擊，全台灣的消費者都能輕鬆購物。

經發局副局長殷世熙表示，今年行動優惠APP持續整合特約店家、百貨、賣場及台南商展的優惠資訊及各主題活動訊息等相關功能，結合立即推播功能將訊息直接通達消費者，讓特約店家能有多重管道曝光好康優惠，藉以提升買氣刺激消費。

此外，今年特別推出發票登錄3重抽，好禮第1重「登錄發票抽百萬名車及總價400萬獎品送給您」只要憑發票消費金額200元，百萬名車車主與百大超值好禮的幸運兒有可能就是您；第2重「10萬購物金送給你」特別推出『購物金送給您』直接受惠消費者，讓民眾買越多越划算越買越開心；第3重「各特約百貨、賣場及店家加碼回饋，抽獨家購物禮」─結合各特約百貨、賣場及店家祭出獨家商品做為抽獎禮品。

購物節最大的系列活動「臺南商展」，今年設計各種吸客的活動，推出「每日設計精彩商展活動」、「消費滿$200輕鬆抽大獎，歡慶第六年加碼抽黃金」，並與店家合作推出『六大好康歡樂送』如開運福袋、666滿額購、早鳥好禮、6大好禮天天抽、加碼抽黃金好禮、感謝有您公益競標等瘋。今年還特別邀請外縣市廠商共襄盛舉，透過相互觀摩，刺激台南商業氣象。