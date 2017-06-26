師大商圈腳踏車違停惹怨 今起全面拖吊

2017-06-26 16:31

〔記者張凱翔／台北報導〕台電大樓捷運站1號出口、羅斯福路3段142巷、辛亥路1段25巷等師大商圈一帶與周遭人行道，腳踏車違停嚴重、影響交通引發民怨，停管處表示從5月26日輔導迄今未見成效，因此將啟動專案把違停腳踏車統統拖走。被拖走的腳踏車將集中在龍門國中地下室，需備妥身分證件、自行車鑰匙和證明腳踏車所有權文件到場領取，逾期4個月未領將以廢棄物處理。

停車管理工程處表示，捷運台電大樓站1號出口周邊人行道已設置自行車停車區，卻仍有民眾違停於騎樓、禁停巷弄，影響行車和行人通過，引發民怨。停管處從5月26日開始勸導違停自行車找合法停放處所，但勸導1個月卻仍未改善，因此今日將啟動全面拖吊，將捷運台電大樓站1號出口周邊人行道、羅斯福路3段142巷與辛亥路1段25巷臨辛亥路側等路段之路邊、騎樓和人行道違規自行車都拖走。

違停被拖走的自行車，將集中在龍門國中地下停車場逾期車輛放置場，領車須攜帶身分證或其他足以證明身分的證件，上面需有相片、身分證統一編號、出生年月日、居住地址等資料，缺一不可；及自行車鑰匙或相關足資證明文件（如學校識別碼或出廠識別碼），向保管場人員洽辦指認車輛，並填寫領車單，再由保管場人員將所領回車輛拍照留存，移置自行車輛若逾4個月無人領回將依規定以廢棄物處理。