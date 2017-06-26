交大蘭花屋能源館 小朋友彩繪瓶中小太陽

交通大學與台積電共同打造的蘭花屋能源館，是將能源再利用的最佳體現，新竹市長林智堅和東園國小學生參觀能源館，也彩繪瓶中小太陽做小夜燈，更對蘭花屋的蓄電和永續循環能源讚賞，未來將推廣到各校園屋頂。（記者洪美秀攝）

2017-06-26 16:22

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學跨領域設計科學中心（TDIS）今天與新竹市府和東園國小學生舉行「瓶中的小太陽－永續能源工作坊」，學生參觀有能源百變館的蘭花屋，體驗科技散熱技能，還與市長林智堅一起彩繪「瓶中小太陽」，利用太陽能板蓄電，晚上則化身為小夜燈，達到能源永續循環再利用功能。

台積電交大能源教育館是3年前交大在具有「建築界奧運」之譽的十項全能綠建築競賽中，橫掃四項大獎的蘭花屋「升級版」，由交大TDIS團隊和台積電文教基金會共同建成。

這個能源蘭花屋透過中央電腦智慧系統， 配合隔熱建材，以極低耗能模式維持室內恆溫，更引入蘭花溫室的水冷卻降溫技術，並巧妙利用熱冷空氣升降的原理，讓高樓層用作植物種植、太陽能發電版建置，低樓層為利用太陽能源的舒適恆溫人居空間。

林智堅對交大團隊蘭花屋的設計巧思很有興趣，期許未來也能在市轄校園建置這樣的能源蘭花屋，讓綠建築成為能源教育的活教材，也讓大小朋友以最生活化的方式學習到水冷卻、熱空氣上升等節能原理，更進一步應用到生活中。

林智堅說，市府今年起盤整市內國中小學的屋頂進行評估、架設太陽能發電系統，預計架設7萬5000平方公尺，每年平均發電量可以達390萬度、年均減碳2033公噸，相當於17萬棵樹木的減碳功效。

林智堅也與參觀蘭花屋的東園國小四年級學生手作「瓶中小太陽」，這個瓶罐附有迷你太陽能板，白天吸收陽光，晚上變身小夜燈，小朋友用自校園蒐集來的花草落葉，以創意巧思排版將植物拓印到瓶罐上製成個人，製成個人專屬獨一無二的夜燈。

市府產發處表示，TDIS團隊秉持實踐綠能教育與美化都市景觀的理念，以台積電交大能源教育館作為基地，有興趣的民眾可透過線上預約系統進行參觀體驗。