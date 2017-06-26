寶桑影展「紀錄東行者」7支影片明晚鐵花村放映

2017-06-26 16:24

［記者黃明堂／台東報導］台東大學公共與文化事務學系老師蔡政良開設的「紀錄片製作」課程，與「灶咖計畫」合作，明晚將在鐵花村以「紀錄東行者」寶桑影展呈現，7支紀錄片是學生在花東田野觀察，以紀錄片的視角記錄了東部的地方與人文、生命與情感。

7部影片包括原食、米族、望園泡茶、聽見溫度、白浪、老明與他的日常、我的名字叫織羅啟示篇，展現花東地區不同社群的多元面貌。

寶桑影展迄今已邁入第6年，透過鏡頭來認識並了解台東，今年擴及到花蓮拍攝。在拍攝的過程，蔡政良強調學生必須尊重攝影倫理，除了讓拍攝者瞭解整部影片的主題與呈現方式外，也必須獲得拍攝者的同意以及先行觀看完整作品後，才能公開播放或上傳至網路平台。

《原食》記錄一名女子如何在全球化的力量下學習，並保有自身傳統文化的樣子。《米族》主要是以達魯瑪克珍貴的小米延伸至部落的記憶拼圖，拼湊出一段18年的部落時光回憶。《望園泡茶》記錄了望園泡茶的人與事。《聽見溫度》在台東一間經營地瓜球小攤販的聾啞夫妻，在無法使用言語溝通的形況下，老闆是如何與顧客間的互動？

《白浪》在阿美族的話是指漢人，在此意旨逐漸漢化的原住民，主要拍攝阿美族部落年輕人口去其他城市尋找工作機會。《老明與他的日常》主要以母親的角度紀錄兒子隨著大人從台北遷居到台東。《我的名字叫織羅啟示篇》紀錄花蓮織羅部落進行龍舟運動的阿美族青年，一方面窺視織羅部落為何如此熱衷於龍舟的運動。