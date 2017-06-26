登柴山小心咬人貓 可採姑婆芋減緩刺痛

民眾登柴山要小心咬人貓。 （記者陳文嬋攝）

2017-06-26 15:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市山區常見咬人貓，如民眾常去的柴山等，卻因咬人貓狀似雜草，民眾登山容易誤觸，刺痛感長達1天，有趣的是，宇宙萬物相生相剋，解藥就是長在附近的姑婆芋，取汁塗抹傷口，可減緩刺痛感，縮短為1個小時。

吳姓遊客昨休假登柴山，沿著好漢坡，尋找多年未走的路徑，卻不慎碰觸咬人貓，直呼超難過!林姓遊客到南橫登山，看見咬人貓以為是野草，心生好奇伸手想把它摘下，沒想到皮膚一碰到焮毛，突然感覺手被電到，伴隨而來的是以針刺手指，刺痛難受長達1天，令人是又愛又恨。

市府農業局專員林志嫺表示，咬人貓是蕁麻科草本植物，為台灣山野常見有毒植物，分布在低至中、高海拔山區，常成群生於潮溼的森林下，全株散生焮毛，高度可達一公尺，民眾登山穿梭森林，手腳容易誤觸焮毛，皮膚會紅腫發炎，這時可就近尋找解藥姑婆芋。

中山大學生物科學系教授張學文指出，咬人貓的焮毛含有蟻酸，民眾一旦皮膚碰觸焮毛，容易造成刺痛、紅腫，症狀大約二天會好；姑婆芋外觀長得像芋頭，到處都能生長，有劇毒不能吃，但可以觸摸，含有生物鹼，可以中和蟻酸，減輕疼痛症狀，若嚴重者仍需就醫。

醫師曾錦元喜愛登山，他提供治療方法，先以清水清洗傷口，再以貼布黏去咬人貓焮毛，再取姑婆芋的汁液，塗抹在傷口上，經由酸鹼中和，可達到消腫、減緩刺痛感，縮短為1小時，沒有致命性，也無後遺症。