新北綠竹筍盛產 快來體驗採筍一日遊

新北市政府推出採筍體驗一日遊活動。（圖由農業局提供）

2017-06-26 15:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北健康三寶之一的綠竹筍進入盛產期，具有高纖維、低熱量、低膽固醇的營養價值，是夏日消暑的絕佳食材。市府與各區農會今天舉辦推廣記者會，邀請民眾參加綠竹筍展售會、尋寶趣活動，農會推出「田間廚房─採筍一日遊」活動，原價1500元，優惠價800元，共220個名額。

副市長葉惠青表示，新北市是全國綠竹筍最大產區，主要產季為6至9月，種植面積約1670公頃，年產量6700公噸，每年產值達9億元。主要產區為五股、三峽及八里，尤其觀音山地區擁有百年以上栽培歷史，沉積的火山灰使土壤富含礦物質，加上雨量適中，孕育出甘甜的綠竹筍。

葉惠青說，新北綠竹筍栽種幾乎不使用農藥或化學肥料，境內已有24個綠竹筍產銷班、560位筍農取得吉園圃、產銷履歷或有機驗證，讓消費者吃得安心。

農業局表示，7月1日及2日將在台北市希望廣場舉辦展售會，邀請各區冠軍及及新北筍王展售新鮮優質的綠竹筍，並有試吃活動和趣味遊戲；7月1日至31日，與各產區老街商圈餐廳合作，至26間指定店家消費綠竹筍餐金額超過1000元，可獲得限量100元折價優惠；7月上旬在八里、平溪、五股、深坑、鶯歌及石碇推出「田間廚房採筍體驗一日遊」活動，含交通、風味餐等費用，明中午12點起開放報名，額滿為止。