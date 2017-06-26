為鯖魚請命！ 獨木舟船隊不停槳划向日本

「海鯖廻家」在25日勇渡黑潮正式出航。（海鯖廻家提供）

2017-06-26 15:10

〔記者陳炳宏／台北報導〕宜蘭縣南方澳漁港的鯖魚因長年被過度捕撈，導致生態日益枯竭。「海鯖廻家」團隊發起行動，由8名成員組成獨木舟划船隊，6月25日清晨六點半以兩兩接力，連續划行72小時的方式，循鯖魚洄游的路線，從南方澳啟程，預計橫渡洶湧湍急的黑潮，前往石垣島，全程300公里。

因關懷鯖魚資源而成立的「海鯖廻家」，團隊舉辦近40場、超過2,500人次聆聽的鯖魚講座，並規劃6梯次的南方澳漁村走讀和親海體驗，團隊期盼用熱血、冒險且全台史無前例的海上行動，引發更多人關注鯖魚議題；並且推動「鯖（鰺）漁業管理辦法」的修改，從現行的6月禁捕期，改成2月到5月的產卵季之間，為鯖魚爭取更多可以成長的時間、空間。

獨木舟教練陳嘉峰表示，「勇渡黑潮」的行動計畫原訂在17日清晨、百人獨木舟送行的場景下出發，但是接連數日海象不佳，8位划手調整到25號再出發。有一艘帆船光腳號隨行戒護，保護划手的安全。經過一天一夜的划行，團隊已於6月26日中午經過與那國島，將持續划槳朝石垣島前進。

行動發起人廖大慶表示，5月開始透過群眾募資，募集拍攝『勇渡黑潮』的紀錄片費用，這次前來送行的參與者也是贊助者，目前募資已超過50萬元，紀錄片將使用在回航後的海洋教育。

關心鯖魚議題的南方澳文史工作者廖大瑋表示，漁民過去採取竹筏竿釣的捕魚方式，只捕大魚、不捕小魚，因此捕獲量是所有節制的。然而，俗稱三腳虎的扒網漁法普及之後，改用燈光誘引魚群，並大面積下網捕撈，結果大小魚通通入網，小魚因較不具經濟價值，大多製作成飼料。

這般無差別的捕魚方式無疑是漁業資源的浪費，廖大瑋進一步解釋，第一線捕撈的漁民容易成為矛頭指責的對象，但鯖魚的問題實際是反應出長久以來產業結構、制度法規的不完善。」

「海鯖廻家」團對表示，「勇渡黑潮」行動預計6月30日返台，回航後團隊預計展開講座分享，要將更多海洋經驗、鯖魚故事分享給大眾。

「勇渡黑潮」的行動計畫原訂在17日清晨、百人獨木舟送行的場景下出發，但海象不佳未成行。（海鯖廻家提供）