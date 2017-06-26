手腳要快！太平分局暑期游泳營開放報名

台中太平分局開辦免費的暑期游泳營，今天開放報名額滿截止，有興趣的民眾手腳要快。（記者陳建志翻攝）

2017-06-26 15:10

〔記者陳建志／台中報導〕暑假期間青少年喜歡游泳戲水，但因缺乏游泳技術和正確觀念，每年都傳出溺水憾事，太平分局為了讓青少年和國小學童暑假期間有正當的活動，今年再度在勤益科大室內游泳池開辦全程免費的暑期游泳營，凡住在太平小一到高三學生都可報名，因往年報名踴躍，今年不但增加為2個梯次，人數也增加到120人，今天起開放報名，有興趣的民眾手腳要快。

太平分局表示，為提倡暑期正當活動，並讓青少年遠離毒品、菸害、詐騙、飆車，特別和勤益科大合作，在勤益科大「青永館地下2樓游泳池」舉辦暑期游泳營，聘請專業教練教導基本救生常識，以及水中悶氣漂浮、漂浮打水、原地及行進間划水、換氣等基本泳技。

太平分局表示，因往年開放報名立刻遭秒殺，今年特別增加為2個梯次，第1梯7月10日至14日名額60人；第2梯次7月17日至21日名額60名，上課時間為上午10點至12點，不但全程免費，現場還提供小點心。

太平分局表示，今天開始開放報名，凡太平區身高110公分以上，國小一年級到高三在學生都可報名，弱勢、低收入戶、單親、高關懷家庭子弟將優先錄取。有興趣民眾可到太平分局官方網站點選「最新消息」→「活動訊息」內「游泳營報名表」下載報名表、簡章以傳真回傳，也可親自至太平分局偵查隊報名。（洽詢電話：04-23938106、傳真：04-23938109）。