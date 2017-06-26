製作泥巴餅 米蘭美髮師響應飢餓三十捐款逾30萬

美髮師們透過製作泥巴餅，體驗脆弱國家兒童的生活。（記者蔡文居攝）

2017-06-26 15:12

〔記者蔡文居／台南報導〕米蘭時尚髮型響應飢餓體驗行動邁入第8年，每年匯集全台34家分店員工及眷屬的愛心，關懷身處飢餓、戰火、脆弱國家及國內特況家庭中的兒童。米蘭時尚髮型今天號召逾千名員工、顧客以及家屬，響應飢餓三十人道救援行動，於上班日共同體驗飢餓12小時，並愛心捐款逾30萬元。

台灣世界展望會表示，西半球最貧窮的國家海地，八成的人民每日生活可支配所得低於1美元，這裡的土壤含有砂石，不利農作物生長，近年更因颶風、乾旱等天災侵襲，使得原本脆弱的境況更形惡劣，許多兒童無法獲得溫飽，面臨生存危機，只能吃泥巴餅充飢。

米蘭時尚髮型今天以「當我是海地的阿米…」為主題，想像自己是來自西半球最貧窮的國家海地，美髮師們透過製作泥巴餅、礦泉水瓶所做成的簡陋鞋子、稻草與舊衣帳篷等關卡，體驗脆弱國家兒童的生活。

米蘭時尚髮型許漢宗總裁帶領參與飢餓體驗員工共同宣誓，以飢餓12小時的行動，感同身受去了解國內外貧困兒童的生活。期盼用愛心所匯集起來的祝福，可以送到那些需要的兒童心中，為他們的生活與心靈，帶來平安與溫暖。

台灣世界展望會南區辦事處陳雅玲主任表示，非常感謝米蘭時尚髮型的熱情響應，以及愛心企業穎漢科技公司及其美精密工業公司，日前分別捐款15萬及20萬元。第28屆飢餓三十飢餓勇士大會師將於7月15、16日於彰化、高雄及花蓮同步舉辦，高雄場將號召1萬3千名飢餓勇士齊聚高雄巨蛋體驗飢餓三十小時，邀請愛心企業、團體及個人報名響應。飢餓專線：（06）221-5800。