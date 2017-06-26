嘉惠偏鄉失能者 南投到宅沐浴服務再添生力軍

台北市華樂扶輪社捐贈愚人之友基金會總價200多萬元的到宅沐浴車及全套沐浴設備。（記者佟振國攝）

2017-06-26 16:14

〔記者佟振國／南投報導〕洗個舒服的澡不再是夢想！南投縣愚人之友基金會前年起增添到宅沐浴車，深入信義、仁愛等偏鄉地區，為中重度失能長輩及身心障礙者服務，但人力、設備不足，已無法滿足民眾需求，台北市華樂扶輪社則是發起愛心勸募，今天特別捐贈價值200多萬元的沐浴車，加強到宅沐浴服務量能，也減輕家庭照顧者的壓力及負擔。

對長期臥床的失能者而言，單是移動已不容易，何況是洗個舒服的澡，積極投入長照的愚人之友基金會，前年8月正式添購到宅沐浴車，並以護理師、照顧服務員、操作員等組成3人工作小組，按時前往信義、仁愛山地鄉以及埔里鎮、魚池鄉等申請民眾家中服務。

由於路途遙遠、加上只有1組設備與人力，到宅沐浴團隊1天最多也只能服務4人，平均1年服務人次5、600人次，固定接受服務的失能者，平均1個月可洗2次澡，頻率仍有待提升。

台北市華樂扶輪社得知偏鄉的醫療需求，特別結合台灣國際扶輪3520地區、香港國際扶輪3450地區，合力捐贈價值200多萬元的沐浴車及相關全套設備，今天正式啟用，基金會執行長李希昌感謝扶輪社友的愛心相挺，硬體設備到位，也將儘速培訓另一支到宅沐浴服務團隊，盼未來加強到宅沐浴的服務量能。

也具有專業護理師背景的台北市華樂扶輪社長蕭翠華表示，實地從事醫護工作，特別了解失能者的不便及服務人員的辛勞，得知偏鄉有這項需求，絕對會傾全力促成。

到宅沐浴服務車以專用車輛搭載行動組合式浴槽，進行全身恆溫浸泡式沐浴，只要1.5坪空間，每次約1.5小時，目前低收入戶申請免費，一般家戶每次付費300元，減輕家庭照顧者壓力及負擔，到宅沐浴專線：049-2918867。