年改案這週決戰 全教總譴責藍綠惡鬥

年金改革進入決戰時刻，全國教師工會總聯合會今天高分貝譴責藍綠惡鬥，圖為日前舉行公開記者會。（記者林曉雲攝）

2017-06-26 16:25

〔記者林曉雲／台北報導〕年改案本週決戰國會，全教總今天譴責藍綠惡鬥，國民黨身為在野黨，不僅提不出黨團版本，不願意在協商中據理力爭，黨團總召甚至嗆聲表決3天3夜也在所不惜，但國民黨團僅35席，要如何透過表決維護軍公教權益？嗆聲表決是配合執政黨演出？全教總要求國會採納專業年改建議。

全教總理事長張旭政表示，立法院臨時會上週討論「公務人員退休資遣撫卹法草案」，在爭議條文部分，通過的幾乎都是最苛刻版本，例如以15年均俸計算退休金，18％優惠存款2年歸零，所得替代率分10年調降等，版本甚至不如年改會，但年金制度和年金改革都是高度專業的政策，朝野竟以如此粗糙、草率的方式進行修法，根本是典型藍綠惡鬥、全民遭殃的惡例，全教總嚴厲譴責藍綠政黨為一黨私利，罔顧基金永續。

張旭政抨擊民進黨政府大費周章召開年改會議，折騰半年後，執政黨團卻不願意採納，如果是這樣，當初廣邀各界代表召開年改會、國是會議，是所為何來？全教總也譴責國民黨，身為在野黨，不僅提不出黨團版本，不願意在協商中據理力爭，黨團總召甚至嗆聲表決3天3夜也在所不惜，但僅有35席的國民黨團，是要如何透過表決維護軍公教權益？嗆聲表決不等於是配合執政黨演出嗎？

張旭政表示，在結束公務員部分的討論之後，立院臨時會即將討論教育人員部分，全教總提出6大呼籲：改革節省經費全數倒入退撫基金；教師退休60起支不妥，宜改為85（年資+年齡）制；已退、在職不應雙重標準，建議維持一致；所得替代率造成年資不公，應往上做調整；月退休金調整機制不明確，建議修正；另立新基金或分戶設帳，使基金永續、世代共榮。