推廣無毒米 家扶釣竿大專生體驗割稻

土庫鎮農會指導員張景瑋（右）指導大專生如何割出漂亮完整的稻穗。（記者廖淑玲攝）

2017-06-26 15:58

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為推廣無毒米幫農民發聲，雲林家扶釣竿大專生今天到土庫鎮埤腳國小與學童一起參與「埤腳好味稻」體驗割稻，實際感受「粒粒皆辛苦」的辛勞，也希望把雲林最美的風景邀請大家來作客。

土庫鎮埤腳國小落實生活教育，全校學童體驗栽種無毒米，今年2月開始由老師率領學生從翻土、灌溉、插秧、除草等，給學生最直接耕種的經驗。

受雲林家扶扶助的10名釣竿大專生今天特別在稻米收割期來到埤腳國小，挽起衣袖、手拿鐮刀陪學童割稻，即使汗流浹背、衣服濕透，仍開心收割金黃色的稻穗。

收割作業前，埤腳國小笛子班學生先吹奏美妙樂音，校長張祐盛特別邀請土庫鎮農會推廣部主任林奕涼、指導員張景瑋指導割稻，並講解自然農法對土地的重要性，還指導大家左手握稻稉、右手鐮刀乾淨俐落割下，人人忙得不亦樂乎。

家扶希望學園園長林香伶還用扁擔挑來2大桶透心涼點心慰勞大家，讓汗水淋漓的學生們樂得暫放下鐮刀休息吃冰涼的剉冰，虎科大一年級的陳泓宇說，第一次割稻的他實際深刻體會農家務農的辛苦；僑光科大一年級的張佳鈴表示，此次深入社區探訪，發現雲林並非如外人所想像的貧乏，也知道我們的故鄉是由大家一手保護，應該好好愛惜在地的資源，盡量減少農藥的使用，不要糟蹋先人留下來的美好淨土。

雲林家扶中心主任廖志文感謝埤腳國小提供這次割稻體驗，讓青年看到更多值得關注的事務，期待他們日後回饋社會。

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