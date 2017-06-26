視察生醫園區 小英總統：力挺生醫產業

小英總統從科技部長陳良基手中接過3D列印的鈦合金小英公仔。（記者黃美珠攝）

2017-06-26 14:40

［記者黃美珠／新竹報導］總統蔡英文今天早上到新竹縣竹北生醫園區，視察「生醫產業創新推動方案」執行中心推動成果，並參觀該園區的研發大樓，了解目前的研發面向和成果。

該執行中心推出5個產、學合作的成功案例，展現關懷女性朋友、更便利的子宮內膜異位的檢驗醫材，或是血液DNA分析儀、抗凝血型的白血球檢驗過濾器、可以減少X光使用的「交瑣式骨髓腔內鋼釘遠端螺孔定位裝置」、以及最新型的中風患者復健輔具。並以專門用來3D列印醫材所使用的鈦合金，列印1個Q版的小英總統公仔當場送給蔡總統，讓她了解這種質材的輕便。

小英總統肯定相關工作人員過去1年的努力，已經有許多具體的進展，同時也感謝立院在同期間內立法進程上的配合，讓攸關我國生醫產業發展很重要的2大法案過關，並期許未來透過衛生和醫療合作計畫，把台灣的生醫產業輸出到海外去。

小英總統說，首先是「生技新藥產業發展條例」的修正。這是民間呼籲好幾年了，而她上任不到1年就完成修正公布，而且修正後適用的範圍更廣，也更能符合產業發展的需求。

另外就是「科技基本法」也在這個月修正公布了，未來對於人才有高度需求的生醫產業將可以延攬更多來自學界的研究人員，把最前瞻的研究運用到產業裡面。

她特別提到，桃竹苗鄉親期盼著台大醫院新竹生醫分院，等了10多年，政府排除萬難，終於在今年動工，第1期工程預計在2年後完工，將請相關單位務必緊盯進度，勿讓鄉親失望。

對於包含南港生技園區在內，小英總統認為，未來新竹生醫園區，將有臨床資源、研發能量，將成台灣生醫產業重鎮。

搭配包括南港新藥研發、南部生技醫療器材產業聚落等，都有各自能量，若將這些能量集結起來，台灣生醫產業將會更多元、強勁發展，這是台灣第1次看到1個計畫，從北到南佈局，成為線狀聚落連結在一起，這在其他產業沒看到過，生醫產業能做出多據點、且現狀連結的成效，是具創新、未來性的發展策略。

她希望未來透過衛生與醫療合作計畫，把台灣的生醫產業輸出到海外去。生醫產業牽涉到很多的部會，她會用不分部會的方式，全力支持這個產業，讓這個產業加速發展，成為台灣下1個世代裡面支撐台灣經濟的最重要產業之1。

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小英總統參觀竹北生醫園區研發大樓內的相關產業創新進展。（記者黃美珠攝）

小英總統今天視察竹北生醫園區產業研發現況，肯定有具體的進展。（記者黃美珠攝）