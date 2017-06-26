火車故障接駁用太魯閣號 台鐵︰緊急狀況

火車故障接駁用太魯閣號，民眾「站」滿車廂質疑台鐵打臉自己。（記者簡惠茹翻攝）

2017-06-26 14:54

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕683次莒光號列車原訂從花蓮開往宜蘭，今天上午11點多行經南澳火車站附近時發生故障，百名旅客在南澳火車站轉乘太魯閣號，此舉遭民眾質疑，太魯閣號不是不能發售站票，為何又讓乘客站回宜蘭？台鐵表示，因為是緊急狀況，為了及時接駁旅客採取這樣的應變措施。

683次莒光號列車10點40分從花蓮站出發，終點站為宜蘭站，途中行經北埔、新城、蘇澳新站和羅東，台鐵表示，今天上午11點35分683次莒光號列車在行經南澳站附近時，因高壓接地故障沒有冷氣，因此讓100多名旅客改乘217次自強號，該列車並增停蘇新站，故障的莒光號則到宜蘭站更換機車。

但是由於百名乘客改乘的自強號為不發售站票的太魯閣號，因此有民眾質疑台鐵安排旅客「搭便車」，已是自己打臉自己，讓原本禁售站票的太魯閣號擠滿乘客，大家在列車上搖搖晃晃，原本台鐵不是說考慮民眾乘車安全及服務品質才不售站票，現在這樣難道安全嗎？

台鐵表示，台鐵太魯閣號不售站票，除了考量過彎時較為晃動以外，也考量服務品質的提升，目前遇路線中斷開通時或接駁故障列車旅客時，以全車自由席方式或站票方式開放搭乘，均屬緊急應變措施，但在過彎時將會減速，以維護旅客安全為前提。