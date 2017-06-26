暑假打工潮 打工族自評可賺進27K

yes123求職網26日發布「暑假打工實習與職災陷阱調查」，高達八成八的大學生計畫暑假打工，創下六年來新高。同時請來多位來賓分享打工經驗。（記者張嘉明攝）

2017-06-26 13:26

〔記者吳柏緯／台北報導〕暑假到了，不少學生利用假期打工賺外快。根據Yes123求職網統計，88.4%的大學生有暑期打工的計畫，超過半數希望能在餐飲旅遊業工作。學生打工族自評能夠趁暑假賺進27k的零用錢。

yes123求職網今天公布「暑假打工實習與職災陷阱調查」結果，有88.4%的大學生表示，今年寒假有短期打工的計劃，比例不但高過去年的86.2%，也創下6年以來的新高。若以教育部統計的大專院校學生約130.9萬人估計，有115.7萬名學生想在今年暑假投入工讀的市場賺外快。

24歲的吳顥中從學生時期接觸了扯鈴這項技藝後便深深著迷，三年前取得街頭藝人執照後，在熱鬧的台北街頭散播歡樂，更於2014年獲得「東京國際扯鈴大賽-直立鈴組亞軍」。目前每週六日都會在台北市鬧區演出，最高紀錄曾創下一天所得一萬八千元。

27歲的Andy為了負擔大學每學期五萬四千元學費及近二萬元的生活費，大多找「高薪」、「辛苦」、「高風險」的工讀與接案，像是機場跑道清潔工、民宿房務員、便利商店大夜班，甚至瞞著家人偷偷去做人體藥物試驗員。

雖然有許多學生投入打工的市場，但伴隨而來的糾紛也不少。根據1份調查顯示，有38.8%的人透露，曾經做過低於最低時薪規定的工讀。而當遇到這類的糾紛時，有高達3成的打工族選擇「吞下去」而非爭取或檢舉。除了薪資外，也有26.7%的人表示，曾經遇過僱主沒有幫自己投保勞保的情況。

更糟糕的是，還有29.2%的大學生曾經碰上打工陷阱，其中以僱主惡意扣薪、職場性騷擾與先付錢買公司產品等三項為大宗。

yes123求職網發言人楊宗斌提醒，寒假打工除了賺錢外，累積社會經驗也相當重要，千萬不要只想著找到「錢多事少」的工作，別忘了「天下沒白吃的午餐」，而誤入打工陷阱。他並呼籲，謹記求職反詐騙的「七不三要」原則，所謂「七不」是指：不繳錢、不購買、不辦卡、不隨意簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作；至於「三要」是指：要陪同、要確認、要存疑。

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