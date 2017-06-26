超強鍍膜 這款水族箱22天不長綠藻拿金牌

屏科大團隊研發這款水族箱，22天不長綠藻。（記者邱芷柔攝）

2017-06-26 12:57

〔記者邱芷柔／屏東報導〕全球觀賞魚零售市場預估每年約有60億美元產值，屏東科技大學看準觀賞魚的基本設備「水族箱」商機，由材料工程、機械工程、生物科技跨系所合作，以鍍膜技術將Ag-TiO2薄膜沈積在玻璃上，在長達22天的實驗過程中均未換水，成功抑制藻菌生成，該成果也獲得今年「全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展」化工材料群第1名。

屏科大研發長李英杰指出，不管是國內外提到觀賞魚，水族箱就是最基礎的設備，2年前曾有6隻水晶蝦賣30萬元的新聞，團隊從中得到啟發，對於養魚愛好者來說，需定期清理生長魚缸玻璃上的藻菌，如果放著不處理會造成水質劣化問題，讓魚兒、水草生長受到影響，也會降低魚缸觀賞價值。

研究團隊學生林承賢、許富樣、楊盛翔、米俊仲等人，以「新世代水族箱」為題進行發表，團隊指出，Ag-TiO2薄膜就是利用奈米銀、二氧化鈦的光催化作用與抗菌效果，達到抑制水族箱藻菌生成與保持水質乾淨的目的。

團隊表示，薄膜厚度只有200mm，光穿透力可達86.3%，在實驗過程發現抑制藻菌生長成效良好，Ag-TiO2鍍膜成本約比一般水族箱高2成，此外新世代水族箱還可外加自動控制系統，遠端傳輸及不定時監測水質，讓飼養者可以更輕鬆有效的管理水族箱，提高水族箱的觀賞價值。

校方指出，這次的全國專題競賽分為16類群，全國總計有1518件作品競逐，並有143件作品入圍決賽，這次「新世代水族箱」跨系所合作，脫穎而出抱回第1名，除了看見校內師生創意，也讓大家再次看見技專院校教學與研發能量。