醫殯分流7月上路 醫院不得設靈堂

台北市殯葬管理處副處長施淑梨。（台北市衛生局提供）

2017-06-26 12:45

〔記者周彥妤／台北報導〕按「殯葬管理條例」第65條規定，醫院不得附設殮、殯、奠、祭設施；7月起，5年落日條款屆滿，醫殯分流正式上路。

台北市衛生局醫護管理處副處長黃敬堯表示，為因應新政策實行，避免民眾無所適從，衛生局目前輔導21家醫院設置助念室，往生者在醫院過世後，其家屬有8小時的緩衝時間處理相關事宜，如誦經或聯繫後事安排等；亦輔導醫院提供合約業者宣導單張、殯葬相關業者名單及合約業者宣導公告等，便於喪家及時聯繫、選擇。

台北市殯葬管理處副處長施淑梨表示，為配合醫殯分流政策，殯葬管理處近年也改善硬體設施，如去年底啟用二殯景仰樓，此外，一殯、二殯目前拜飯區有352個，6月底會增加180個，9月底前還會再增加354個。施淑梨強調，醫殯分流後，外界履有殯葬設施不足的觀感，但其實是源於「擇吉日安葬」的傳統觀念；呼籲民眾調整治喪觀念，日日都是好日。

台北市各醫院設置太平間、助念室等設施及殯葬相關資訊，可查詢衛生局官方網站。有相關問題可撥打台北市殯葬處電話（02）8732-9686或台北市民當家熱線1999轉7080洽詢。