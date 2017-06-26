斗六垃圾山4樓高 週4起停收公家垃圾

斗六垃圾山4層樓高，週4起停收公家機關垃圾。 （記者詹士弘攝）

2017-06-26 12:38

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市從3月10日後垃圾只進不出，垃圾轉運站的垃圾山已長到4層樓高，8千噸重，已超出轉運站負荷，並流出飄出惡臭的黑色污水，市長謝淑亞與代表會今天在轉運站向縣府喊話，再不協助處理，週4起停收公家機關垃圾。

市長謝淑亞表示，公所努力解決垃圾問題，在市民共同努力下，每日垃圾量已從60公噸降至45公噸，但垃圾只進不出，至今已累積8千噸垃圾，壓垮轉運站圍牆，更滿溢到通行路面，嚴重影響週邊環境衛生，公所與代表會不斷尋找替代場域，但適合地方難尋。

謝淑亞表示，由於垃圾囤積已超過轉運站負荷，公所必須採取緊急因應措施，將從29日星期4起，暫時停收公家機關垃圾，將有限空間留給家戶垃圾暫置。

市民代表張智賓也表示，環保局與外縣市簽訂1噸垃圾換1.8噸底渣的合約，斗六已累積8千噸垃圾，豈不得換回2萬噸的底渣！代表胡克勤則質疑，縣府不協助斗六市清垃圾，是不是在修理斗六市公所，垃圾不清，再多建設、蓋再多公園也沒用，難道要叫民眾參觀垃圾城嗎？要求縣府及環保署長李應元出面幫忙。

代表會主席陳明章更喊話，如果垃圾繼續無處去，就送到縣府及環保局，甚至要停收垃圾，如果縣府仍無作為，一定會發動抗爭。

環保局表示，雲林縣的垃圾目前均委外焚化，「發球權」在外縣市手上，它們已明講，底渣不回運，垃圾問題不用談。

斗六市長謝淑亞與代表會代表們勘查斗六垃圾山。（記者詹士弘攝）