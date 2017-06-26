公所放話停收公家垃圾 雲縣環保局盼共體時艱

斗六垃圾轉運站積存8000多噸垃圾，形成約4層樓高垃圾山。（記者林國賢攝）

2017-06-26 12:32

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗六市垃圾積存8000多公噸，轉運站變掩埋場，公所揚言週四起停收公家機關垃圾；縣環保局長林長造表示會協助斗六去化垃圾，但希望公所能與縣府共同面對、解決垃圾問題。

斗六市長謝淑亞、市代會主席陳明章等民代今天上午前往垃圾轉運站抗議，指縣府自3月起即未去化轉運站垃圾，現在垃圾已成為一座4層樓高小山，已經飽和，為避免無法清運家戶垃圾，最快週四起停運公家機關垃圾。

林長造指出，縣府已請中央協助調度垃圾處理，並降低回運底渣比例，尋求能去化底渣公共工程，可說用了所有方法手段解決垃圾問題，如果斗六轉運站已不堪負荷，會微調各鄉鎮的去化數量，協助斗六市處理。

林長造強調，回運處理垃圾量1.8倍底渣，是目前各縣市答應協助雲林垃圾條件，但縣府已「欠」北、高兩縣約1.8噸底渣未回運，暫停協助去化垃圾，造成全縣垃圾已積存2.8萬噸，若各鄉鎮市不願協助處理底渣，垃圾問題將更嚴重。

林長造指出，垃圾問題解決前，各鄉鎮市要共體時艱，希望斗六市公所能積極尋覓可以暫置底渣地點，加速垃圾去化。

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