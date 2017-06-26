高雄市下一個開發熱區 陳菊：成功路以西5個重劃區

成功路以西的5個重劃區（圖上），將是高雄市下一個開發熱潮。（記者葛祐豪攝）

2017-06-26 12:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市下一個開發熱潮區在哪？市長陳菊直指有輕軌經過、成功路以西的5個重劃區，重點的83期重劃區今早舉行動土典禮。

隔著一條成功路，與統一夢時代相鄰的83期重劃區，地主分屬台糖、中美嘉吉，原屬特定倉儲轉運專區，民國102年都發局都市計畫變更為特貿用地，由地政局負責重劃。

總面積7.09公頃的83期重劃區，重劃後可提供建築面積4.7公頃，市府取得公共設施用地2.39公頃，將開闢2條綠園道。

高雄市地政局長黃進雄表示，成功路以西共有5個重劃區，包括60期（港區用地）、80期（地主東南水泥）、90期（地主台肥）、83期、79期（地主統一集團）重劃區，連成一氣，總面積達43公頃，並配合環狀輕軌串聯。

高雄市長陳菊主持動土典禮時說，83期重劃區緊鄰高雄港區，擁有高雄最美麗的海景，市府未來將規劃條狀綠帶，跨局處合作進行重劃區周邊建設，例如新工處負責擴建路拓寬工程，水利局負責成功路排水改善工程，養工處負責公4及公13公園開闢工程等，都將於明年8月前陸續完工。

陳菊認為，成功路以西的5個重劃區有輕軌經過，將是高雄市下一個開發熱潮區，可望吸引金融、貿易、會展、觀光旅館等產業進駐。