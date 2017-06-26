新北樹林山佳車站 攝影徵件有獎金2千元

古色古香的百年古蹟山佳車站，是新北市最新拍照夯點，新北市政府文化局特別辦理「煤好視角˙山佳車站攝影徵件」活動，最高獎金為新臺幣2000元。（記者張安蕎攝）

2017-06-26 12:14

〔記者張安蕎／新北報導〕古色古香的百年古蹟山佳車站，是新北市最新拍照夯點，新北市政府文化局特別辦理「煤好視角˙山佳車站攝影徵件」活動，最高獎金為新臺幣2000元獎金及獎狀，活動自106年7月1日至8月31日止收件。

攝影作品以樹林區山佳車站為取景範圍，分「景物篇」與「人文篇」，無論是家中珍藏的山佳老照片或新影像創作皆可投件，共徵選8組作品並展出於山佳車站，讓更多民眾欣賞您眼裡山佳美好的角落，凡入選之作品將於9月至12月底於山佳車站展出並可獲得新臺幣2000元獎金及獎狀。

除了攝影徵件外，文化局於7月22日上午10時在山佳車站前廣場舉辦「加速煤好˙鐵馬山佳遊」活動，活動當天有5個打卡拍照點且結合山佳著名山城、人文、地景等，讓鐵馬輕騎不只是單純的漫遊！還可以透過打卡點親近山佳特有的自然生態、古蹟與藝文園區，看到山佳更不一樣的「煤好風景」！另外，預約報名參加（22）日鐵馬輕騎行者，將獲得運動摺疊帽1頂；且活動當天完成5個拍照打卡點，還可再獲得限量精美紀念方巾。相關活動詳情可至文化局網站查詢。