大學打工族「薪」酸 8成店家違法

高雄醫學大學周圍的打工地圖。（記者吳柏緯攝）

2017-06-26 12:21

〔記者吳柏緯／台北報導〕大學周邊的店家超過8成違反勞動法令，學生打工族成被剝削的對象。由全台各地共10所大學製作的「大學周邊薪資地圖」，調查結果顯示，大學周邊商家有80.04%有違法情形，其中以未提撥勞退、勞保與國定假日未給2倍薪為違法樣態的大宗。

在學校附近的店家打工賺取學費或生活費是不少人學生時代的共同回憶，但由於不熟悉自己的勞動權益，加上部分店家有意規避勞基法，造成不少打工族的權益受損。台大、政大、輔大、中央、東海、靜宜、中正、成大、中山及高醫大學等10所大學，近期針對學校周邊共561家商家進行調查，發現有高達449家違反勞動法令，而且不只校外商家，也有校內店家帶頭違法。

政大學生勞動權益促進會成員吳昭儒指出，去年底政大、中山、東海、輔大等4所學校首度製作「大學周邊薪資地圖」。今年第2次調查，又增加了6所學校參與。

根據這次的調查結果，超過6成的店家並未替學生提撥勞退，是違法樣態大宗。緊接在後的是未替勞工投保勞保與國定假日未給2倍薪。

而且不只校外業者，也有不少校內業者帶頭違法。靜宜大學與中正大學更有校內的餐飲業者以試用期為理由，給付低於133元的薪資，公然違法。而中正大學學生會針對學校周邊39家商家的調查，完全沒有1家合法，違法全壘打，堪稱是10所學校中最慘的。

吳昭儒指出不少學生並不知道要和雇主簽訂書面契約，遭遇勞資糾紛時較難主張自己的權益。他呼籲政府應該持續投入勞檢，而這份調查結果也會提供給各地勞動主管機關。

長期關注學生勞動權益的台少盟督導吳政哲指出，政府應該盡快推動高中職及大專院校學生勞動教育，讓學生在就學時就能了解自己的權益，不該把面對惡劣雇主的壓力丟給學生獨自承擔。