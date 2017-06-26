今年最大場 中彰投就業博覽會6/30登場

2017-06-26 11:59

〔記者張菁雅／台中報導〕迎接畢業季求職熱潮，勞動部勞動力發展署中彰投分署6月30日及7月1日將在中友百貨13樓舉辦就業博覽會，包括科技業、自動化製造業及服務業等，近60家廠商共提供4000個工作機會，且8成以上起薪超過30K。

中彰投分署今天表示，這次的就業博覽會不僅是今年最大場，更引人注意的是6月30日以工程師為主體的徵才活動，8成以上的工作機會起薪超過30K，超過市場的平均起薪，徵才廠商包含友達光電、大立光電、寶成工業、王品集團、統一超商等大廠，其中，友達光電一口氣開出350個職缺，，優鋼機械也釋出不少薪資上看60K的主管職缺；寶成工業全部為30K以上的工程師職缺。

7月1日徵才活動以餐飲、服務業為主，有近5成的工作機會是主管、儲備幹部、工程師、專業人員等，其中有超過300個主管、準主管職缺，1500個工程師職缺，而不少店長、幹部職缺待遇超過50K。

另外，中彰投分署為了讓求職者實際體驗職場環境，把時下熱門的虛擬實境360度環景影片搬到現場，求職者戴上眼鏡，就可以觀看求才廠商工作現場。這次就博會也首度準備職缺手冊電子書，求職者除了在現場觸碰螢幕翻閱外，也可透過自己的手機下載，增加查詢方便性。