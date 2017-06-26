青年夢想達陣計畫 高雄大學「三冠王」

2017-06-26 11:49

〔記者洪定宏／高雄報導〕財團法人八卦寮文教基金會第7屆「touch down青年夢想達陣計畫」，有10支團隊報名角逐，遴選7隊複審，最後5隊脫穎而出，獲得1萬5000元至3萬元補助，其中高雄大學囊括「三冠王」，為最大贏家。

勝出團隊為高雄大學希望種籽社與高雄市梓官區梓平社區發展協會合作的「梓榕你守」、高雄大學希望種籽社單車環島服務隊的「環你一個夢：無聲吶喊」、高雄大學志願服務團的「科學家的『藝』想世界」、樹德科技大學基層文化服務社的「帶著『寶』鄉去旅行」，以及由遠東科大、台南應用科大、勤益科大、嘉南藥理大學等4校學生合組的「人人有禮、人人有品」。

基金會董事長余政憲強調，青年最大資產是創意與熱情，但常因缺乏資金而退卻，八卦寮文教基金會為鼓勵青年勇敢造夢，用熱情帶領社會前進，從2011年起，補助設籍高雄的青年擬定計畫、付諸行動，每隊最高補助3萬元。

今年有10支隊伍報名爭取補助，經過5位基金會董事嚴格審核後，7隊進入複審，再由義守大學公共政策與管理學系教授蕭宏金、樹德科大行銷管理系副教授黃慶源、義守大學大眾傳播系助理教授侯尊堯等3位董事，透過面試選出5隊，將在暑假完成計畫。

「梓榕你守」希望透過改造社區空間、一日農村體驗營、梓平國小營隊、父親節晚會方式，創造吸引青年返鄉的商機；「帶著『寶』鄉去旅行」將到台東縣台東市寶桑國小舉辦文化營隊；「環你一個夢：無聲吶喊」以單車環島方式，到多家育幼院及老人院服務；「人人有禮、人人有品」選擇4所偏鄉國小舉辦「孝道品德」營隊；「科學家的『藝』想世界」則到台南市七股區篤加國小舉辦「藝文及科學」營隊。