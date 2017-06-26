高中特招平均4搶1 政大附中錄取率估僅14％

2017-06-26 11:36

〔記者林曉雲／台北報導〕106學年度高中特色招生考試分發入學昨舉辦測驗，教育部今公布相關統計，今年共有基北區、桃連區及台南區計3區9校舉辦特招，考生總計3564人，缺考總人數為146人，整體平均到考率95.9％，預估總錄取率為25.53％，平均呈現4搶1局面，以政大附中錄取率估14％最低，預計7月11日放榜，7月13日報到。

台南區今年有台南一中、台南二中、台南女中、家齊高中及南科實驗高中等5校合辦，總錄取名額710人，包括南二中40人、家齊40人、南科30人，以南一中320人和南女中280人佔錄取人數最多，台南區錄取率估26.14％；基北區政大附中和師大附中各招生40人，政大附中錄取率估14％，師大附中錄取率估20.7％；桃連區內壢高中招80人、錄取率估34.2％，大園高中招40人、錄取率估29.61％。

教育部國教署組長韓春樹表示，為落實人才培育與升學管道多元化，落實因材施教，開展學生多元智能理想，教育部鼓勵學校發展語文、人文學科、社會科學、數學、自然科學、資訊、邏輯或與社區文化結合等學科特色課程，並辦理特色招生考試，使具有學術傾向的國中畢業生得依照自己的專長及能力適性入學。

韓春樹表示，特招考試入學採計國中教育會考成績作為錄取門檻，並以加考1至3科之學科測驗成績，併同學生志願作為分發依據，特招分發將與各就學區免試入學一次分發到位，學生選填志願方式也延續去年模式。

特招將一律採取網路選填分發志願，開放網路查詢學科測分數及志願選填日期為明天起至6月29日；且參與各區免試入學之應屆或非應屆畢業生，應於原免試選項志願序間，增列特招志願序；考生應詳閱簡章說明，慎重選填志願。